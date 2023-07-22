دزيري: “تلقيت عروضا من بعض الأندية وأسعى لاختيار الأفضل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المدرب الجزائري دزيري بلال، تلقيه عروضا من بعض الأندية، بعد انتهاء مشواره مع فريق وفاق سطيف.
وصرح دزيري بلال، لتلفزيون “النهار”: “عقدي مع وفاق سطيف انتهى مع آخر جولة من الموسم المنقضي أمام شبيبة الساورة”.
كما أضاف: “تلقيت بعض العروض، و أنا في صدد دراستها، من أجل اختيار الأفضل قبل التوصل لاتفاق مع أحد الأندية”.
وتابع دزيري بلال: “أنا شغوف بكرة القدم، لكن حاليا أحاول الاستفادة من فترة راحة، قبل اختيار الفريق الذي سأشرف عليه مستقبلاً”.
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