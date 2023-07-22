دزيري: “تلقيت عروضا من بعض الأندية وأسعى لاختيار الأفضل”

أكد المدرب الجزائري دزيري بلال، تلقيه عروضا من بعض الأندية، بعد انتهاء مشواره مع فريق وفاق سطيف.

وصرح دزيري بلال، لتلفزيون “النهار”: “عقدي مع وفاق سطيف انتهى مع آخر جولة من الموسم المنقضي أمام شبيبة الساورة”.

كما أضاف: “تلقيت بعض العروض، و أنا في صدد دراستها، من أجل اختيار الأفضل قبل التوصل لاتفاق مع أحد الأندية”.

وتابع دزيري بلال: “أنا شغوف بكرة القدم، لكن حاليا أحاول الاستفادة من فترة راحة، قبل اختيار الفريق الذي سأشرف عليه مستقبلاً”.