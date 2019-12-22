دزيري: “تلقينا هدف في وقت قاتل”

الرياضة
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دزيري: “تلقينا هدف في وقت قاتل”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر دزيري بلال، مدرب اتحاد العاصمة، أن الهدف الذي تلقاه فريقه في مواجهة اتحاد بلعباس، كان قاتلا، ولم يتح لهم الفرصة للعودة في المباراة.

وصرح دزيري بلال، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “في بداية المواجهة كانت لنا فرصة سانحة لافتتاح باب التسجيل لكننا لم نحسن استغلالها”.

وأضاف: “هدف اتحاد بلعباس حاء عن طريق كرة ثابتة، في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولم يتح لنا الفرصة للعودة في النتيجة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، انهزم أمس السبت، أمام اتحاد بلعباس بنتيجة 1-0، في الجولة الختامية من مرحلة الذهاب.


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