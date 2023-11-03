دزيري: “توقف البطولة كان مناسبا بالنسبة لفريقنا نجم بن عكنون”

تحدث مدرب نجم بن عكنون، دزيري بلال، عن فترة توقف منافسة البطولة، مؤكدا، بأن هذه المرحلة كانت مفيدة بالنسبة له ولفريقه.

وصرّح دزيري، لتلفزيون “النهار”: “توقف البطولة كان مناسباً بالنسبة لنا، باعتبارنا طاقم فني جديد في فريق نجم بن عكنون”.

كما أضاف: “هذه الفترة سمحت لنا بالتعرف على تعداد الفريق، ومستوى كل لاعب، بالإضافة لوضعيتهم”.

وجاءت هذه التصريحات من دزيري بلال، عقب فوز فريقه نجم بن عكنون، بثلاثية في المباراة التحضيرية التي جمعتهم برائد القبة.