دزيري: “حظوظنا لازالت قائمة في رابطة الأبطال”

أبدى دزيري بلال، مدرب اتحاد العاصمة، تفائله بخصوص قدرة فريقه على ضمان التأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح دزيري بلال، لتلفزيون “النهار”: “الأندية الأربعة المتواجدة في مجموعتنا، لازالت تملك نفغس الحظوظ في التأهل للدور المقبل”.

وأضاف مدرب الإتحاد: “إلى حد الآن لم يقصى أي فريق، ورغم امتلاك أندية لنقطة واحدة في رصيدها، إلا أنه بإمكانهم التدارك في مباريات العودة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يملك نقطتين في رصيده، بعد تعادله في أولى مبارتيه في هذه المنافسة، أمام كل من الوداد البيضاوي، وبيترو سبورت.