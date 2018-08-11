دزيري: “حققنا إنطلاقة جيدة”

أبدى مدرب نصر حسين داي، بلال دزيري، رضاه عن مردود فريقه خلال مواجهة شباب قسنطينة، والنتيجة التي عادو بها أمام بطل الجزائر.

أكد مدرب نصر حسين داي، بلال دزيري، أن فريقه كان قادرا على العودة بالزاد كاملا من قسنطينة، في افتتاح الموسم الجديد من المحترف الأول.

وصرح بلال دزيري، عقب التعادل 1-1، الذي حققه فريقه أمام شباب قسنطينة: “حققنا انطلاقة جيدة، أمام منافس قوي، وهو بطل الجزائر”.

وأضاف: “بداية الموسم دائما تكون صعبة بالنسبة للاعبين لكننا شاهدنا مستوى مقبول، خاصة في الشوط الأول، أين ضيعنا على الأقل هدفين محققين”.

وتابع: “في الشوط الثاني انخفض ريتم المباراة، وتلقينا هدفا في وقت صعب، لكن إرادة لاعبينا كانت قوية ما سمح لنا بالعودة في النتيجة”.

من جهة أخرى، تحدث دزيري بلال، عن البرمجة موضحا: “من المؤسف أننا لن نلعب مباراتنا المقبلة حتى تاريخ الـ25 أوت”.

وأضاف: “سنلعب بعدها ثلاثة مباريات في ظرف ستة أيام، وهذا قد يؤثر على فريقنا، لكن لا خيار أمامنا وعلينا تقبل هذه البرمجة”.