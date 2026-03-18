دزيري: “ركلة الجزاء شرعية مادام “الفار” أكدها”

رفض مدرب اتحاد خنشلة، دزيري بلال، الخوض في شرعية ضربة الجزاء التي تسببت في تلقي فريقه لهزيمة قاسية، على يد المتصدر مولودية الجزائر، في الجولة الـ 24 من البطولة المحترفة.

وكان الاتحاد قريبا، من الحاق أول هزيمة بالمولودية في البطولة، بملعب “علي لابوانت” بالدويرة هذا الموسم، بعدما تقدم بهدف بكير، من مخالفة مباشرة. إلا أن أصحاب الديار عدلوا النتيجة في الدقيقة 87، قبل أن يضيفوا الثاني من ضربة جزاء عند الدقيقة 90+7.

وسُئل دزيري، في الندوة الصحفية عن شرعية ضربة الجزاء ليرد: “بكل صراحة، من مكاني لا يمكنني الحكم على ركلة الجزاء. لكن بما أن تقنية الفيديو “الفار” أكدت وجودها فهي شرعية”.

وواصل مدرب اتحاد خنشلة: “لا مكان للعاطفة في كرة القدم. لو كانت هناك 20 ركلة جزاء للمولودية مستحقة يجب أن تحتسب.. المنافس حصل على ركلة، سجلها وفاز باللقاء”.

وفي المقابل، تحسر دزيري بلال، عن تضييع فريقه فوزا كان مستحقا. وقال: “كل هزيمة هي قاسية على الفريق.. تنقلنا لتحقيق نتيجة إيجابية وضيعنا فرصا حقيقية للتهديف وليس مجرد محاولات، كما أن الحارس تألق في صد كراتنا”.

ورغم ذلك، هنأ دزيري المولودية على فوزها، مؤكدا أن لاعبيه سيستفيدون من راحة بمناسبة عيد الفطر، قبل استئناف التحضيرات تحسبا لما تبقى من الموسم الجاري.