دزيري : “سنحافظ على التقاليد وسطيف ستلعب الأدوار الأولى”

أكد المدرب الجديد، لنادي وفاق سطيف، دزيري بلال، بأنه لا يمكن لأي مدرب أن يرفض عرضا قادما من الوفاق، وذلك، في تعليقه على توليه العارضة الفنية للنادي خلفا للتونسي شهاب الليلي.

وفي أول ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الأحد، قال دزيري: “لا يمكن لأي أحد أن يقول لا لسطيف…أي مدرب في إفريقيا أو الوطن العربي، حينما يتلقى عرضا من الوفاق لا يستطيع أن يقول لا”.

وبخصوص أهدافه مع الفريق، اعترف “بلالو” بأن الوفاق يمر بفترة صعبة، ولكنه طمأن الأنصار قائلا: “الوفاق يلعب دائما المراتب الأولى، وهذا لن يتغير وسنحافظ على التقاليد”.