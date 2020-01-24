دزيري: “سندافع عن حظوظنا حتى وإن كانت ضئيلة”

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة، أنّ الفريق سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق النقاط الثلاث أمام “الوداد البيضاوي” اليوم الجمعة.

وقال “دزيري”: “تم إستقبالنا بحفاوة كبيرة، ونحن في أتم الاستعداد لتقديم مباراة في القمة”.

وأضاف: “أي نتيجة غير الفوز ستقصينا، بالعزيمة والإرادة يمكننا تحقيق ذلك، علينا أن نحضر جيدا من أجل تقديم مباراة كبيرة”.

وتابع: “يجب علينا تحقيق الفوز في المباراتين، ولكنني راض عن الفريق بالرغم من الأزمة المعروفة، كما أننا نلعب مباراة كل ثلاث أيام وهذا ينهك كثيرا اللاعبين”.

وأردف قائلا: “لدي ذكريات جميلة في ملعب محمد خامس سواء مع اتحاد العاصمة أو مع النجم الساحلي، فقد فزت في المناسبتين وأتمنى أن أحقق الفوز كمدرب أيضا”.

في حين ختم كلامه: “سنحفز اللاعبين وسندعهم من أجل تقديم مباراة كبيرة بالرغم أن الفريق الخصم لديهم مجموعة كاملة، سندافع عن حظوظنا حتى وإن كانت ضئيلة”.