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دزيري: “سندخل ماراطون جديد”

الرياضة
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دزيري: “سندخل ماراطون جديد”
بقلم أمير بهلول

عاد “بلال دزيري” للحديث عن برمجة الرابطة التي تجعل إتحاد العاصمة يلعب ماراطون جديد من المباريات.

وقال “دزيري” في تصريحه للإذاعة الوطنية: “ليس لدي أي مشكلة مع أي شخص كان سواء من الرابطة أو من الفاف ومن غيرها”.

وأضاف: “لدي 4 مباريات في 13 يوما وهذا ليس كذب بل هي حقيقة”.

وتابع: “من 21 ديسمبر إلى 21 جانفي لعبنا 8 مباريات، وحتى أمام سطيف سنكون في مشكلة”.

وختم كلامه: “سنلعب يوم 1 فيفري، بعدها سأستعيد اللاعبين يوم 2 فيفري، يوم 3 فيفري سنشد الرحال إلى سطيف، بعدها  سنلعب المباراة يوم 4 فيفري في وقت متأخر ولن تكون هناك تدريبات يوم 5 فيفري”.


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