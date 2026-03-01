دزيري: “سنعمل على تعويض هزيمتنا ضد أقبو في قادم المباريات”

أبدى مدرب اتحاد خنشلة دزيري بلال، أسفه لتعثرهم داخل الديار، بهدف دون رد، في مباراة الجولة الـ21 من البطولة، أمام الضيف أولمبيك أٌقبو، مؤكدا عزمهم التدارك مستقبلا.

وصرّح دزيري، في ندوته الصُحفية: “بعد فوزنا الأخير ضد بن عكنون، كنا نبحث عن ثاني فوز على التوالي، لكننا اصطدمنا بفريق قوي لألمبيك أقبو”.

كما أضاف: “في الشوط الأول ضيّعنا عدة فرص، وكان بامكاننا تسجيل على الأقل هدفين، وفي الشوط الثاني تلقينا هدفا بعد هفوة دفاعية”.

وتابع المدرب دزيري بلال: “علينا مضاعفة العمل مستقبلا، من أجل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة”.