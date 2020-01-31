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دزيري: “سنعوض الخيبة القارية بالتألق محليا”

الرياضة
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دزيري: “سنعوض الخيبة القارية بالتألق محليا”
بقلم أمير بهلول

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة، أن أشباله عازمون على التألق محليا عقب الإقصاء قاريا في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “دزيري بلال” في تصريحاته: “علينا التعويض في البطولة والكأس”.

وأضاف: “هناك 15 مباراة متبقية في البطولة وعلينا الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط من أجل احتلال مراكز متقدمة للمشاركة قاريا الموسم المقبل”.

وتابع: “اتحاد العاصمة لديه تقاليد في المنافسة القارية وعلينا العمل بجهد كبير من أجل كسب مكانة في البوديوم”.

وختم كلامه: “سواء البطولة أو الكأس سنقدم كل ما لدينا في مرحلة العودة”.


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