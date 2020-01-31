دزيري: “سنعوض الخيبة القارية بالتألق محليا”

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة، أن أشباله عازمون على التألق محليا عقب الإقصاء قاريا في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “دزيري بلال” في تصريحاته: “علينا التعويض في البطولة والكأس”.

وأضاف: “هناك 15 مباراة متبقية في البطولة وعلينا الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط من أجل احتلال مراكز متقدمة للمشاركة قاريا الموسم المقبل”.

وتابع: “اتحاد العاصمة لديه تقاليد في المنافسة القارية وعلينا العمل بجهد كبير من أجل كسب مكانة في البوديوم”.

وختم كلامه: “سواء البطولة أو الكأس سنقدم كل ما لدينا في مرحلة العودة”.