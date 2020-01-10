دزيري: “سنفعل المستحيل للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا”

الرياضة
  • -
  • 0
دزيري: “سنفعل المستحيل للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا”
بقلم أمير بهلول

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة أنه فريقه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام “صانداونز” يوم غد السبت.

وصرح دزيري للإذاعة الوطنية: “السفرية كانت متعبة لجنوب إفريقيا أين تنقلنا في مجموعتين، البعض سافر عبر الدوحة وآخرون عبر فرنسا”.

وأضاف: “لا خيار لنا سوى الفوز في مباراة الغد أمام صانداونز بالرغم من الغيابات نريد تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “أنا راض بالمجموعة التي أملكها وسنفعل المستحيل للعودة بنتيجة إيجابية”.

وختم كلامه: “كنا نستحق الفوز أمام صانداونز في ملعب تشاكر ومثلما فازوا علينا يمكننا تحقيق الفوز أمامهم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=754003

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com