دزيري: “سنفعل المستحيل للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا”

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة أنه فريقه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام “صانداونز” يوم غد السبت.

وصرح دزيري للإذاعة الوطنية: “السفرية كانت متعبة لجنوب إفريقيا أين تنقلنا في مجموعتين، البعض سافر عبر الدوحة وآخرون عبر فرنسا”.

وأضاف: “لا خيار لنا سوى الفوز في مباراة الغد أمام صانداونز بالرغم من الغيابات نريد تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “أنا راض بالمجموعة التي أملكها وسنفعل المستحيل للعودة بنتيجة إيجابية”.

وختم كلامه: “كنا نستحق الفوز أمام صانداونز في ملعب تشاكر ومثلما فازوا علينا يمكننا تحقيق الفوز أمامهم”.