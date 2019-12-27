دزيري: “سنكون في الموعد أمام صان داونز”

الرياضة
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دزيري: “سنكون في الموعد أمام صان داونز”
بقلم أمير بهلول

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة أن فريقه جاهز لمواجهة صان داونز لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال دزيري في تصريحات للإذاعة الوطنية: “التعداد غير مكتمل 100% وهذه هي كرة القدم فهناك لاعبين مصابين وآخرين جاهزين”.

وأضاف: “سنكون في الموعد ان شاء الله أمام صان داونز بالرغم من صعوبة المأمورية”.

وتابع: “الفريق الخصم لديه العديد من نقاط القوة، وسنحاول وضع التشكيلة المناسبة للحد من خطورة الخصم وتحقيق النقاط الثلاث”.

وختم كلامه: “النقاط مهمة أمام صان داونز، قبل مواجهتهم في الجولة المقبلة أيضا، لن نضغط على اللاعبين ولكن سنقدم كل ما لدينا”.


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