دزيري: “عدنا بنقطة ثمينة من مواجهة مولودية البيض”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، التعادل الذي حققه فريقه، أمس السبت، في مواجهة مضيفهم مولودية البيض.
وصرّح دزيري بلال، عقب تعادلهم بهدف لمثله، أمام مولودية البيض: “نجحنا في حصد نقطة ثمينة من مواجهة مولودية البيض”.
كما أضاف مدرب بارادو: “في الشوط الأول كان بامكاننا تسجيل على الأقل ثلاثة أهداف، لكن اكتفينا بتسجيل هدف واحد”.
وتابع المدرب دزيري بلال: “المباراة لم تكن سهلة بالنسبة لنا، بعد النتائج السلبية التي سجلها الفريق سابقا”.
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