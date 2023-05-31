دزيري: “علينا العودة لسكة الانتصارات من مواجهة الشبيبة”

اعتبر مدرب وفاق سطيف، دزيري بلال، بأن فريقه مجبر على العودة لسكة الانتصارات، انطلاقا من مباراة اليوم أمام ضيفهم شبيبة القبائل.

وصرح دزيري، للموقع الرسمي للوفاق: “بعد تعثرنا أمام خنشلة، عملنا على تحفيز لاعبينا كما ينبغي تحسبا لمباراة اليوم امام شبيبة القبائل”.

كما أضاف: “تفصلنا حاليا سبع مباريات عن نهاية الموسم، وعلينا العودة إلى سكة الانتصارات انطلاقا من مباراتنا امام الشبيبة”.

وتابع دزيري بلال: “نحن مجبرون على احراز النقاط الثلاث في هذه المواجهة، واتمنى أن نحظى بدعم جماهيرنا مثل تعودنا عليه دائما”.

يذكر أن وفاق سطيف، يستقبل أمسية اليوم الأربعاء، الضيف شبيبة القبائل، على ملعب “8 ماي 1945” برسم الجولة الـ24 من البطولة المحترفة.