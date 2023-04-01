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الرياضة

دزيري: “غياب اللمسة الأخيرة كلفنا الهزيمة أمام السياسي”

بقلم كريم تيغرمت
دزيري: “غياب اللمسة الأخيرة كلفنا الهزيمة أمام السياسي”
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أبدى مدرب وفاق سطيف، دزيري بلال، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه أمس الجمعة، بثنائية نظيفة  في مواجهة شباب قسنطينة.

وصرح دزيري، في ندوته الصحفية: “تنقلنا إلى قسنطينة بنية تحقيق نتيجة ايجابية، وتلقينا هدفا مبكرا، ما أثّر على مجريات اللقاء”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “كنا قادرين على العودة في النتيجة، لكن ضيّعنا فرص كثيرة بسبب غياب اللمسة الأخيرة”.

وتابع دزيري بلال: “تلقينا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، كان قاسيا علينا، ولم نتمكن من العودة في الشوط الثاني”.

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