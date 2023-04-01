دزيري: “غياب اللمسة الأخيرة كلفنا الهزيمة أمام السياسي”

أبدى مدرب وفاق سطيف، دزيري بلال، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه أمس الجمعة، بثنائية نظيفة في مواجهة شباب قسنطينة.

وصرح دزيري، في ندوته الصحفية: “تنقلنا إلى قسنطينة بنية تحقيق نتيجة ايجابية، وتلقينا هدفا مبكرا، ما أثّر على مجريات اللقاء”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “كنا قادرين على العودة في النتيجة، لكن ضيّعنا فرص كثيرة بسبب غياب اللمسة الأخيرة”.

وتابع دزيري بلال: “تلقينا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، كان قاسيا علينا، ولم نتمكن من العودة في الشوط الثاني”.