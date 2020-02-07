دزيري: “قبلت تحدي تدريب إتحاد العاصمة في عز الأزمة”

أكد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة، أنه باق في صفوف الفريق خاصة أنه قبل التحدي منذ بداية الموسم.

وقال دزيري: “أنا قبلت التحدي في هذا الفريق، لا يوجد مدرب يقبل هذه المهمة فربما من 10 مدربين مدرب واحد يقبل المهمة”.

وأضاف: “الأزمة المالية كانت عصيبة، فاللاعبون الذين توجوا أبطالا الموسم الماضي لم يتقاضوا أموالهم منذ فيفري، وكان يجب علينا تدعيم الفريق بلاعبين وأن نخبرهم أنهم لن يتقاضوا أموالا.. كانت الأمور صعبة، التحدي كان كبيرا جدا”.

وتابع: “الإقصاء في دوري المجموعات وخسارة المباراة الأولى في مرحلة العودة بدأ الجميع في الحديث عن هذه الأمور بطريقة دراماتيكية”.

وختم كلامه: “أعيد وأكرر لدينا 27 نقطة من 15 مباراة فوق الميدان، علينا انتظار قرار لوزان بخصوص قضية الداربي”.