دزيري: “كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة للفوز أمام وفاق سطيف”

أثنى مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، على المردود الفني الذي قدمه فريقه في مواجهة وفاق سطيف، رغم تأسفه لتضييعهم الفوز.

وصرح دزيري، في هذا الخصوص: “دخلنا المباراة بعزيمة من أجل تحقيق النقاط الثلاث، وكانت لنا عدة فرص في الشوط الأول من أجل التهديف”.

كما أضاف: “الشوط الأول كان متكافئ، وقمنا بتعديل منظومتنا في الشوط الثاني، من أجل تسجيل أهداف، وكنا الأقرب لتحقيق ذلك”.

وأردف: “رغم أننا أنهينا الشوط الثاني منفوصين عدديا، بعد خروج لاعبنا يطو، بالبطاقة الحمراء، واصلنا في صناعة الفرص التهديفية، من أجل حسم المباراة، لكن عجزنا عن تجسيدها”.

وتابع دزيري بلال: “رغم أننا لعبنا بعشرة لاعبين، قدمنا آداء جيد، لكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة لتحقيق الفوز”.