دزيري: “كنا عازمين على تحقيق الفوز في سطيف”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، بأن فريقه تنقل إلى سطيف بنية لعب الهجوم، والعودة بالنقاط الثلاث.
وصرّح ديزيري بلال، عقب فوزهم بهدفين لهدف أمام سطيف: “تنقلنا إلى سطيف بنية لعب الهجوم لحصد النقاط الثلاث”.
كما أضاف: “علينا الآن نسيان نتيجتنا أمام الوفاق، وتلك التي سبقتها أمام مقرة، ومباشرة التفكير في المباراة المقبلة”.
وتابع دزيري بلال: “علينا مباشرة التحضير جيداً منذ الآن للمباراة المقبلة أمام فريق شبيبة الساورة”.
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