دزيري: “لاعبينا تنقصهم الخبرة في المنافسات الإفريقية”

أرجع دزيري بلال، مدرب اتحاد العاصمة، خسارة فريقه أمس السبت أمام صان داونز الجنوب إفريقي، لنقض الخبرة لدى لاعبيه الشبان.

وصرح دزيري بلال، عقب هذه المواجهة: “تلقينا هدف في وقت مباغت، ولم نكن نتوقع ذلك، لكن تبقى هذه هي كرة القدم”.

وأضاف مدرب الإتحاد: “يجب أن لاننسى أنه في فريقنا هناك 3 لاعبين فقط، يملكون خبرة في المنافسات الإفريقية، البقية كلهم لاعبين شبان”.

وأكد دزيري بلال، في الأخير: “الخسارة في هذه المباراة يتحملها الفريق ككل، ولا يمكننا أن نحملها للاعب أو إثنين”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، انهزم أمس الأحد، بملعب “مصطفى تشاكر”، بنتيجة 1-0، أمام نادي صان داونز الجنوب إفريقي، لحسابرابطة أبطال إفريقيا.