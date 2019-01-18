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دزيري: “لا أعتبر أننا من يستقبل إتحاد العاصمة لكننا سنسعى للفوز”

الرياضة
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دزيري: “لا أعتبر أننا من يستقبل إتحاد العاصمة لكننا سنسعى للفوز”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب أهلي برج بوعريريج، دزيري بلال، إمتعاضه من الظروف التي سيواجه فيها فريقه، نادي إتحاد العاصمة، لحساب الجولة الـ18.

وصرح دزيري، للإذاعة الوطنية: “لا أعتبر أننا من يستقبل هذه المباراة، لأننا سنلعب بـ”مقرة”، التي تبعد 250 كلم عن برج بوعريريج”.

وأضاف: “لم يكن لدينا الوقت الكافي لتحضير المباراة الصعبة أمام اتحاد العاصمة، لكننا سنعمل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “وكأن فريقنا هو من يشارك في منافسة إفريقية، بالنظر للعدد الكبير من المباريات التي لعبناها مؤخرا، في وقت قصير”.


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