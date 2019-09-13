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دزيري: “لا بديل لنا عن الفوز أمام غور ماهيا”

الرياضة
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دزيري: “لا بديل لنا عن الفوز أمام غور ماهيا”
بقلم أمير بهلول

أبدى “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة جاهزية فريقه لمواجهة “غور ماهيا” هذا الأحد في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال “دزيري بلال” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “لن أتحدث عن الظروف التي تعبت من الحديث عنها فالإدارة الحالية تقف خلف الفريق بـ 200% ونتمنى أن تحل المشاكل في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “التحضير كما ينبغي وحتى لا ننسى أن الفريق في مرحلة إعادة الهيكلة

وتابع: “غور ماهيا فريق قوي ودعمت فريقه بلاعبين دوليين، لدينا كل فيديوهات الخصم، سنلعب الشوط الأول في الجزائر وسنحاول تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة”.

وختم كلامه: “لابد أن نفوز في المباراة ويجب علينا التفكير في مقابلة العودة بعدها”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699379

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