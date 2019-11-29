دزيري: ” لا نتخذ 15 دقيقة الأخيرة بين الرجاء والوداد كمعيار”

حذّر مدرب فريق إتحاد العاصمة دزيري بلال من إتخاذ الربع ساعة الأخيرة من داربي الرجاء والوداد البيضاوي كمعيار قبل مواجهة الغد التي ستجمع فريق سوسطارة بنادي الوداد.

وتحدث بلال دزيري عن مواجهة الغد التي ستجمع فريق سوسطارة بالوداد البيضاوي المغربي في إطار دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا خلال تدخل هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

” تأهلنا إلى دور المجموعات بعد مبارتين أمام سونيداب النيجيري وغور ماهيا الكيني، وتحصلنا على 4 إنتصارات خلال هذه المواجهات”

وأَضاف: “كل الفرق تملك نفس الحظوظ في دور المجموعات ، بإستثناء الأفضلية للأندية المتعودة على نيل البطولات، ونحن بدورنا حضرنا للمباراة كما ينبغي، وسنخوض هذه المباراة بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بملعب تشاكر”.

وبالنسبة للغيابات التي ستشهدها التشكيلة المغربية في مباراة الغد قال بلال دزيري :

” أندية مثل الوداد البيضاوي سانداونز أو فيتا كلوب أو تي بي مازامبي يملكون لاعبين ممتازين في تشكيلتهم بالإضافة إلى الأجانب، ولا يجب أن نتخذ 15 دقيقة الأخيرة أمام الرجاء كمعيار، فعندما نشاهد المباراة الأولى أمام الرجاء التي إنتهت 1-1 في لقاء الذهاب وفاز ب 4-1 إلى غاية 75 دقيقة تدرك أنه يتوجب أن نحسب له ألف حساب، الرجاء البيضاوي لم يستسلم في الأخير وواصل الند للند مع الوداد وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ويمكننا أن نستثمر في نقاط ضعف فريق الوداد البيضاوي”.

وأضاف: “علينا مراعاة كل الجوانب، لا يوجد أي شيء تخفيه الأندية .. عليك العمل في التدريبات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

“حتى الموسم الماضي الوداد لم ينهِ مباراة النهائي أمام الترجي، وقبلها أيضا كان صاحب اللقب، على الأقل يكون في المربع الذهبي”.