دزيري: “لا يمكننا المواصلة على هذا النحو”

دق مدرب اتحاد العاصمة، دزيري بلال، ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية التي يعيشها فريقه، بداية هذا الموسم الكروي.

وصرح دزيري بلال، لتلفزيون “النهار”، عقب فوز فريقه على وفاق سطيف: “أشكر أولا اللاعبين على المجهودات التي بذلوها لتحقيق هذا الفوز”.

وتطرق بعدها دزيري لوضعية الفريق موضحا: “نواجه مشكلة كبيرة، ولا يمكننا المواصلة على هذا النحو، لا يمكن لفريق أن يسير بدون أموال لفترة طويلة”.

وأضافغ مدرب اتحاد العاصمة: “نحن بحاجة لأمول، على الأقل لضمان تنقلنا المقبل إلى قسنطينة”.

وتابع بلال: “تنتظرنا أيضا سفرية إلى إفريقيا، وعلينا تغطية مصاريفها، واللاعبون أيضا بحاجة للأموال، أتمنى حل هذا المشكل في أقرب الآجال”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، فاز أمس الخميس، بملعبه “عمر حمادي”، على الضيف وفاق سطيف، بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الأولى، من المحترف الأول.