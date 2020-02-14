دزيري: “لم أدر ظهري للفريق عندما كان بأمس الحاجة لي” !

الرياضة
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دزيري: “لم أدر ظهري للفريق عندما كان بأمس الحاجة لي” !
بقلم أمير بهلول

أكد “دزيري بلال”، أنه استقال من تدريب إتحاد العاصمة بعد الإقصاء أمس الخميس أمام “جمعية وهران” في كأس الجمهورية.

وقال دزيري في تصريح للإذاعة الوطنية: “أؤكد استقالتي من تدريب اتحاد العاصمة، وأنا منسحب من الفريق بعد الإقصاء من كأس الجمهورية”.

وأضاف: “كنت أقول من قبل أن مباريات شهر جانفي وشهر فيفري ستنهك كثيرا لاعبي الفريق، وصلنا للمباراة 28 لحد الآن وهذا أمر كثير”.

وتابع: “الرابطة لم تساعدنا والكاف أيضا قامت بتقديم مباريات دوري أبطال إفريقيا وكان هناك تراكم للمباريات، وحتى الرجاء والوداد والترجي اشتكوا من تراكم المباريات”.

وأردف: “اليوم قررت الرحيل.. عندما كان الفريق بأمس حاجة كنت هنا ولم أدر ظهري للفريق خاصة أن الجميع رفض الفريق بالنظر للأزمة”.


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