دزيري: “لن تكون مباراة شكلية أمام بيترو أتليتكو”

أكد “بلال دزيري” أنه يهدف لتحقيق الفوز أمام “بيترو أتليتكو” وتوديع منافسة رابطة أبطال إفريقيا بانتصار يساعد الفريق لمواصلة المشوار في المنافسات المحلية.

وقال “دزيري” في تصريحاته: “ليست هناك مباراة شكلية، هناك مباريات رسمية وعلينا تقديم أفضل أداء لنا بالرغم من غياب بعض اللاعبين المصابين”.

وأضاف: “مع الأسف أقصينا من هذه المنافسة التي تتطلب الكثير من الأموال واللاعبين وغيرها وحتى الجمهور يعلم ذلك”.

وتابع: “أنا راض على المردود الذي قدمه اللاعبين، أين شارك جل اللاعبين في هذه المنافسة”.

وختم كلامه: “بطبيعة الحال نريد تحقيق الفوز وسنلعب من أجل ذلك”.