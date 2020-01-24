دزيري: ” ليس لدينا أي خيار آخر سوى الفوز أمام الوداد”

أكد المدرب دزيري بلال أن فريقه لا يمكلك أي خيار آخر بإستثناء الفوز في مباراة اليوم أمام فريق الوداد البيضاوي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتحدث دزيري بلال عن طموح فريقه قبل مواجهة الوداد البيضاوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“بالرغم من التعب الذي ينال من اللاعبين إلا أنهم مستعدون لهذه المبارة، ليس لدينا أي خيار آخر.. أمامنا مبارتان ونحن مطالبين بـ 6 نقاط، وسنلعب الند للند من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”

وأَضاف: “اللافي إلتحق يوم أمس وتحصل على تأشيرة، وحضر الحصة التدريبية، وهو جاهز لخوض هذه المباراة، في حين أن بن شاعة بقي في الجزائر بسبب الإصابة لكن كل اللاعبين سيكونوا حاضرين لخوض هذه المباراة”.