دزيري: “ما حدث في مباراتنا أمام اتحاد العاصمة كارثة”

استنكر مدرب أتليتيك بارادو، دزيري بلال، غياب الإنارة خلال الدقائق الأخيرة، من مواجهة ناديه لاتحاد العاصمة ضمن الجولة الـ 3 من البطولة المحترفة.

وانهزم “الباك” أمس السبت، بهدف من دون رد، أمام الاتحاد، في اللقاء الذي جرى بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، وشهد خلل في الأضواء الكاشفة خلال آخر 20 دقيقة.

وعن ذلك قال دزيري: “الكارثة الكبرى، حدثت في آخر 20 دقيقة.. تلعب في الظلمة جامي صرات”.

وواصل مدرب بارادو، في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: “أعلم أنه لو أعلن الحكم نهاية اللقاء. لانهزمنا على اعتبار أننا نحن من نستقبل”.

وختم: “واحد ما كان يشوف.. الحكم قال لي لا يمكنني تحمل المسؤولية، ومحافظ اللقاء أيضا.. “لعبنا في الظلمة” هذا غير معقول ونحن في بطولة محترفة”.