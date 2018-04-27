دزيري: ” ما فهمتش هذه البرمجة..ثلاث مباريات في الأسبوع بزاف” !

إنتقد مدرب نصر حسين داي بلال دزيري برمجة الديريكتوار المسير للرابطة المحترفة لكرة القدم بسبب إجراء ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

وقال اللاعب السابق للمنتخب الوطني في تصريح لإذاعة القناة الأولى حول البرمجة الكارثية للديريكتوار قائلا:

“لا أدري كيف تم برمجة ثلاث مباريات في الأسبوع، صحيح أن ثلاث لقاءات ستلعب اليوم، لكن كان يجب برمجة 8 مباريات كاملة ، وليس ثلاث مباريات فقط، وكان يجب المساواة بين الأندية”.

وأضاف:”إن شاء الله هذه البرمجة لا تتكرر في المواسم المقبلة، لأننا وصلنا إلى 10 أشهر منذ بداية التحضيرات، ولم نتحصل على راحة، لتفاجئنا الرابطة ببرمجة ثلاث مقابلات في أسبوع مع نهاية الموسم”.

وبخصوص المباراة المنتظرة أمسية اليوم بين وفاق سطيف ونصر حسين داي قال دزيري بلال:

“بعد الإنتصار مع مولودية الجزائر وإتحاد بسكرة تنقلنا إلى سطيف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من أجل اللعب على المرتبة الثانية “.