دزيري متخوف من شبح الإصابات ويُشيد بعزيمة “لاعبيه”

أشاد بلال دزيري مدرب إتحاد العاصمة بعزيمة لاعبيه عقب الفوز الثمين أمام شبيبة القبائل في البطولة الوطنية أمس الخميس.

وقال “دزيري” في تصريح للإذاعة الوطنية: “كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام شبيبة القبائل، فالتعب أنهك اللاعبين”.

وأضاف: “المباراة لعبت على جزئيات صغيرة، كنا نريد الضغط على المنافس في الشوط الأول من أجل تسجيل الأهداف وهو ما نجحنا بفعله”.

وتابع: “ومع الأسف تلقى الفريق ضربة موجعة بإصابة كل من بن خليفة وعرجي قبل نهاية الشوط الأول”.

وختم كلامه: “حتى محيوص كان يعاني من إصابة، بالإضافة لمفتاح وبن حمودة ولم يكن باستطاعتي القيام بتغيير ثالث إلا في وقت متأخر”.

في نفس السياق، طالب “بلالو” لاعبيه بنسيان مباراة الشبيبة والتفكير في مباراة أولمبي الشلف المقبلة.