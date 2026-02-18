إعــــلانات
دزيري مدربا جديدا لمولودية وهران وحدو مساعدا له

بقلم النهار أونلاين
أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعيينها دزيري بلال، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للاسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأفادت إدارة “أبناء الحمري” في بيان لها، أن اللاعب السابق للفريق حدو مولاي. سيكون مساعدا لدزيري.

وكانت إدارة مولودية وهران، قد أقالت المدرب الاسباني غاريدو. بسبب تراجع نتائج الفريق بعد بدايته القوية هذا الموسم، قبل أن يتراجع بشكل رهيب ويتقهقر إلى المركز الـ 7.

ومن المرتقب أن يقود الثنائي دزيري وحدو، الذي عمل معا في العديد من الأندية الجزائرية. على غرار وفاق سطيف وأتليتيك بارادو ونجم بن عكنون، الفريق بداية من لقاء هذا الجمعة، المرتقب أمام الضيف مولودية الجزائر، في قمة الجولة الـ 20 من البطولة.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎بيان تعلن إدارة نادي مولودية وهران عن تعبين دزيري بلال مدربا للفريق الأول 9 حدو مولاي مساعدا له إلى غاية نهاية الموسم الجاري 9 ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز ال الفني و تحقيق الأهداف المسطرة كما تتمنى إدارة ÖJ النادي التوفيق للطاقم الفني الجديد في مهامه सঁ ooredoo HYPROC ooredoo|HYROE‎’‎

