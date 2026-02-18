دزيري مدربا جديدا لمولودية وهران وحدو مساعدا له

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعيينها دزيري بلال، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للاسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأفادت إدارة “أبناء الحمري” في بيان لها، أن اللاعب السابق للفريق حدو مولاي. سيكون مساعدا لدزيري.

وكانت إدارة مولودية وهران، قد أقالت المدرب الاسباني غاريدو. بسبب تراجع نتائج الفريق بعد بدايته القوية هذا الموسم، قبل أن يتراجع بشكل رهيب ويتقهقر إلى المركز الـ 7.

ومن المرتقب أن يقود الثنائي دزيري وحدو، الذي عمل معا في العديد من الأندية الجزائرية. على غرار وفاق سطيف وأتليتيك بارادو ونجم بن عكنون، الفريق بداية من لقاء هذا الجمعة، المرتقب أمام الضيف مولودية الجزائر، في قمة الجولة الـ 20 من البطولة.