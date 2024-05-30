دزيري :”نجم بن عكنون يستحق البقاء في القسم الأول”

أبدى مدرب نجم بن عكنون، بلال دزيري، سعادته الكبيرة لتحقيق الفوز أمام نادي اتحاد العاصمة بثنائية نظيفة بملعب 20 أوت بالعناصر.

وقال بلال دزيري عن الفوز المحقق، عقب المباراة “بن عكنون أول مرة صعد إلى القسم الأول، و حاليا نعمل بشكل جدي، لهذا استحق القول التواجد في القسم الأول، بصراحة ضيعنا الكثير من النقاط بسبب الأخطاء التحكيمية”.

كما أضاف دزيري “حكم مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة كان مثل وزير العدل، الحكم يجب أن يحكم بين الفريقين، الأخطاء غير مبررة في عالم كرة القدم، إلا القليلة”.

وختم نجم سوسطارة سابقا “لعبت عدد من المقابلات وأعرف جيدا التحكيم، الهزيمة في وهران أقولها وأكررها لم تكن في إطار كرة القدم”.