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دزيري: “نسينا خسارة سطيف ونريد الفوز على السياسي”

الرياضة
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دزيري: “نسينا خسارة سطيف ونريد الفوز على السياسي”
بقلم أمير بهلول

طالب بلال دزيري مدرب إتحاد العاصمة، من أشباله التفكير في مباراة “شباب قسنطينة” يوم غد السبت ونسيان خسارة “وفاق سطيف”.

وقال دزيري في تصريح للإذاعة الوطنية: “الوفاق حقق نتائج إيجابية ففي 6 مباريات لم ينهزم، في المباراة ككل كنا أحسن من الوفاق قبل أن يسجل سطيف الهدف الأول وبعدها أخذوا زمام الأمور”.

وأضاف: “شباب قسنطينة هي مباراة آخرى، المباراة ستكون صعبة على الفريقين، بالرغم من أن المباراة ستكون دون جمهور، السياسي قدموا مباراة كبيرة أمام “شبيبة الساورة”.

وختم كلامه: “نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام السياسي ونسيان خسارة وفاق سطيف”.


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