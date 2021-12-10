دزيري “هذه التفاصيل التي ستحدث الفارق بين الجزائر والمغرب”

أعطى الدولي الأسبق بلال دزيري البعض من النصائح لتحقيق الفوز لأشبال المدرب مجيد بوقرة أمام المغرب غدا في كأس العرب.

وكشف دزيري عن بعض التفاصيل “العنصر الهام هو الاسترجاع الجيّد، المنتخب الوطني قام بجهد كبير أمام مصر عكس المغرب، الذي أراح مدربه عدد من لاعبيه خلال مباراة السعودية”.

كما قال دزيري في حديثه للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “الداربي المغاربي ستحسمه جزئيات صغيرة جدا”.

وأضاف مدرب نصر حسين داي الأسبق “أعلم أن المغرب سجّل أهدافا كثيرة، وهو ما يجب الحذر منه. إلى جانب التركيز على المدافع الأيمن والأيسر للمنتخب المغربي”.

وختم “الجاهزية تلعب دورا كبيرا جدا، ولا أستطيع إعطاء اسماء للعب أساسيا لأني لست متواجدا رفقة الطاقم الفني”.