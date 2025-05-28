دزيري: “هزيمتنا أمام شباب بلوزداد كانت قاسية”

تأسف مدرب نادي بارادو، دزيري بلال، على الهزيمة التي مُني بها فريقه أمس الثلاثاء، على يد نادي شباب بلوزداد، بنتيحة (2-1).

وصرّح دزيري، في هذا الخصوص: “بعد تقدمنا في النتيجة تراجعنا كثيرا للوراء، وتحمّلنا عبء المباراة لغاية تلقينا هدف التعادل”.

كما أضاف مدرب نادي بارادو: “الهدف الثاني تلقيناه من كرة ثابتة، بعدما أجرينا تغييرات سعيا للعودة في النتيجة”.

وتابع دزيري بلال: “هذه الهزيمة قاسية نوعا ما بالنسبة لنا، لكن لا تزال أمامنا ثلاث مباريات والتي يتوجب علينا فيها حصد أكبر قدر ممكن من النقاط”.