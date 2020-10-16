دزيري: “وديتا نيجيريا والمكسيك تحضير جيد للخضر قبل مواجهة زيمبابوي”

الرياضة
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دزيري: “وديتا نيجيريا والمكسيك تحضير جيد للخضر قبل مواجهة زيمبابوي”
بقلم كريم تيغرمت

إعتبر المدرب الجزائري، دزيري بلال، أن وديتي الخضر أمام نيجيريا والمكسيك، تعدان تحضير جيد قبل المواجهة الرسمية أمام منتخب زيمبابوي.

وصرح دزيري بلال، للإذاعة الوطنية: “المقابلة الأولى كانت أمام منافس قوي ومعروف بالنسبة للخضر، واللاعبين قدموا مردودا طيبا”.

وأضاف: “المواجهة الثانية، أشرك الناخب الوطني تشكيلة مغايرة، وتمكنا من التحكم في المباراة ومجاراة منتخب قوي اسمه المكسيك”.

وأردف: “المدرب لديه خيارات من حيث التعداد في كل منصب، وهذا ما لاحظناه في آخر وديتين، على غرار حلايمية، الذي قدم مردود طيب”.

وتابع دزيري بلال: “هاتان المواجهتان ستكونان تحضيرا جيدا للخضر، وستسمح لبلماضي، بإجراء تقييم لمستوى اللاعبين، وتصحيح بعض الأخطاء قبل مواجهة زيمبابوي”.


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