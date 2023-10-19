دزيري: “وضعية نجم بن عكنون تتطلب منا رفع التحدي”

تحدث المدرب الجديد لنجم بن عكنون، دزيري بلال، عن الوضعية الحالية للفريق، مشددا على ضرورة رفع التحدي في قادم جولات البطولة المحترفة.

وصرح دزيري بلال، في ندوته الصُحفية: “وضعية نجم بن عكنون صعبة نوعا ما، بالنظر لحصده نقطة واحدة من أصل 12 ممكنة”.

كما أضاف المدرب الجديد للفريق: “لا زالت أمامنا 26 مباراة لخوضها في هذا الموسم الجاري، وعلينا رفع التحدي”.

يذكر أن دزيري بلال، رسّم التحاقه بنجم بن عكنون، للاشراف على العارضة الفنية للفريق، خلفاً للمستقيل عبد النور بوصبيعة.