دزيري يتحدى الرابطة مجددا: “عندنا 6 نقاط راهم مخبيين”

تحدى مدرب إتحاد العاصمة دزيري بلال الرابطة المحترفة لكرة القدم، بخصوص النقاط الثلاثة المخصومة من رصيد فريق سوسطارة.

ونشط بلال دزيري صبيحة اليوم الأربعاء ندوة صحفية بمقر النادي تحدث من خلالها عن مواجهة الكلاسيكو المزمع إجرائها يوم غد أمام شبيبة القبائل قائلا:

“شبيبة القبائل قدمت مباراة رائعة أمام الرجاء البيضاوي بالرغم من التعثر بميدانها، وحتى الشبيبة لديها مبارتين متأخرتين عن مرحلة الذهاب، وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا وحتى شبيبة القبائل، وسنعمل بدورنا من أجل ضمان النقاط الثلاثة”.

وأضاف: “الضغط في كرة القدم يوميا، قلنا في آخر مرة أن الفوز أمام بارادو يقدمنا بـ6 مراتب في سلم الترتيب، وحتى الفوز في مباراة الغد ستجعلنا في المرتبة الثالثة بمفردنا، دون إحتساب النقاط الثلاث المخصومة من مباراة الداربي أمام المولودية وإحتساب مباراة المولودية التي ننتظر الحسم في أمرها”.

“أنا أحتسب 6 نقاط الخاصة بمباراة المولودية إلى غاية الفصل النهائي من طرف المحكمة الرياضية السويسرية وأنا أعتبرها نقاط “مخبية” في صالحنا”.