إعــــلانات
الرياضة

دزيري يتراجع عن تدريب مولودية وهران !

بقلم محمد لمين صحراوي
دزيري يتراجع عن تدريب مولودية وهران !
  • 341
  • 0

اعتذر المدرب دزيري بلال، رفقة مساعده حدو مولاي، عن تولي العارضة الفنية لفريق مولودية وهران، حسبما أكدته إدارة الأخير، مساء اليوم الأربعاء.

وبعد ساعات فقط، من إعلانها تعيين دزيري وحدو، على رأس العارضة الفنية، خلفا للاسباني. خوان كارلوس غاريدو، أكدت الإدارة الوهرانية في بيان جديد. أن الثنائي اعتذر على الالتحاق بالنادي لاسباب شخصية.

كما أوضحت أنها تحترم هذا القرار، وتؤكد في الوقت ذاته أن العمل جار من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لتعيين الطاقم الفني الجديد في أقرب الآجال. بما يخدم مصلحة الفريق ويحقق تطلعات الأنصار.

مبرزة في الأخير، أن المدير الرياضي الطاهر شريف الوزاني سيتولى الإشراف على الفريق مؤقتا إلى غاية تعيين مدرب جديد.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎بيان في إطار تنوير الرأي العام، تعلم إدارة مولودية وهران جماهيرها ها الوفية أن المدرب دزيري بلال ومساعده حدو مولاي قدما اعتذار هما عن تولي مهمة الإشراف على العارضة الفنية للفريق، وذلك لدواعي شخصية وإذ تحترم إدارة النادي هذا ،القرار كما تؤكد في الوقت ذاته أن العمل جار من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لتعيين الطاقم الفني الجديد في أقرب الأجال، بما يخدم مصلحة الفريق ويحقق تطلعات الأنصار. كما تعلم إدارة الفريق أن المدير الرياضي الطاهر شريف الوزاني سيتولى الإشراف على الفريق مؤقتا إلى غاية تعيين مدرب جديد HYPROC ooredooHROE ooredoo‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/i7R8x
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر