دزيري يتراجع عن تدريب مولودية وهران !

اعتذر المدرب دزيري بلال، رفقة مساعده حدو مولاي، عن تولي العارضة الفنية لفريق مولودية وهران، حسبما أكدته إدارة الأخير، مساء اليوم الأربعاء.

وبعد ساعات فقط، من إعلانها تعيين دزيري وحدو، على رأس العارضة الفنية، خلفا للاسباني. خوان كارلوس غاريدو، أكدت الإدارة الوهرانية في بيان جديد. أن الثنائي اعتذر على الالتحاق بالنادي لاسباب شخصية.

كما أوضحت أنها تحترم هذا القرار، وتؤكد في الوقت ذاته أن العمل جار من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لتعيين الطاقم الفني الجديد في أقرب الآجال. بما يخدم مصلحة الفريق ويحقق تطلعات الأنصار.

مبرزة في الأخير، أن المدير الرياضي الطاهر شريف الوزاني سيتولى الإشراف على الفريق مؤقتا إلى غاية تعيين مدرب جديد.