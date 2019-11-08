دزيري يتساءل: “لماذا لم تتم برمجة مباراة إتحاد العاصمة في أيام الفيفا” !

انتقد “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة مسؤولي الرابطة الذين يبرمجون المباريات المتأخرة خاصة بعد حادثة “الداربي”.

وقال دزيري في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “لدينا مباراتين متأخرتين، بالإضافة إلى 16 نقطة ليس كما يعتقد البعض”.

وأضاف: “الرابطة هي من أجلت مباريات الجولة الرابعة وبعدها برمجت من دون استشارة الفريق”.

وتابع: “في أيام الفيفا لشهر أكتوبر تمت برمجة مباراة إتحاد العاصمة أمام مولودية الجزائر وفي أيام الفيفا لشهر نوفمبر لم يتم برمجة مباراة إتحاد العاصمة، لماذا لم تتم برمجة المبارة”.

وختم كلامه: “هناك خلل مع احتراماتنا للجميع.. حتى اللافي كان غائبا في شهر أكتوبر وكان مع منتخب بلاده”.