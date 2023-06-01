دزيري يرد على شائعات ترتيب مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل

أبدى مدرب وفاق سطيف بلال دزيري تذمّره الكبير من الأخبار المتداولة بشأن ترتيب مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل التي انتهت بالتعادل الايجابي.

وقال بلال دزيري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء يوم أمس “لا أريد الحديث عن الأمور مثل هاذي التي تقول ترتيب المباراة”.

كما أضاف بلال دزيري لو احتسب الهدف الشخصي لنا حكم المباراة أمام شبيبة القبائل كنا قادرين على الفوز بثنائية مقابل واحد”.

وأردف نجم سوسطارة سابقا “البعض يتكلّم عن هذا الأمر وهم أحرار في ذلك، قدمنا ما علينا 100 بالمائة وأشكر اللاعبين على ما قدّموه”.

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