دزيري يرسم عودته إلى اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم السبت، رسميا عن عودة لاعبها ومدربها السابق دزيري بلال إلى الفريق.

وكشفت إدارة الاتحاد في حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأنها عينت دزيري، المدرب السابق لنجم بن عكنون، في منصب مدير رياضي.

وجاء تعيين دزيري، بعد أيام فقط، من تعيين اللاعب السابق للفريق، حمزة كودري، في منصب منسق رياضي.

وبهذه المناسبة تمنت ادارة “سوسطارة” كل التوفيق للثنائي، في مهامه الجديدة والدفع بعجلة النادي نحو الأمام لتحقيق الأهداف المنشودة.