دزيري يرفع التحدي: “سنفعل كل شيء للفوز بالداربي”

رفع دزيري بلال، مدرب إتحاد العاصمة، التحدي قبل مواجهة “مولودية الجزائر” اليوم الإثنين في داربي مثير.

وقال “بلالو” في تصريحاته: “لقد حضرنا لمواجهة المولودية في ظروف عادية وهادئة، الجميع يعلم أن هذا النوع من المباريات يُحسم بتفاصيل بسيطة، ولن ندخر أي جهد للظفر بكامل الزاد”

واضاف: “نعلم جيدا أهمية الفوز بنقاط الديربي، نتمنى الظهور بوجه مغاير واستعادة نغمة الانتصارات بعد فترة الفراغ التي مررنا بها”.

وختم كلامه: “نمتلك فريقا شابا يتطور بعد كل مقابلة، وسنفعل المستحيل للفوز”.

كما أكد “دزيري” أن قدوم شركة “SerPort” أنهى معاناة الفريق وطالب “أولاد البهجة” بمواصلة دعم النادي.