دزيري يشكر “أولاد البهجة” ويعدهم بالأفضل

الرياضة
  • -
  • 0
دزيري يشكر “أولاد البهجة” ويعدهم بالأفضل
بقلم أمير بهلول

شكر “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة جمهور الفريق على تنقلهم ودعمهم للنادي في هذا الوقت بالذات.

كما وعدهم بتقديم الأفضل وذلك في تصريحات له عقب نهاية مباراة “غور ماهيا” أمس الأحد والتي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح أصحاب الأرض.

وصرح “بلالو” قائلا: “كنا الأقوى خلال الـ 90 دقيقة سيطرنا على أطوار المباراة ونحن سعداء بهذا الفوز المحقق”.

وأضاف: “لا تزال هناك مباراة العودة، وأحترم كثيرا غور ماهيا ولابد أن نكون مركزين أكثر في لقاء الإياب”.

وختم كلامه: “نشكر جماهيرنا على دعمها المتواصل لنا وعلى تنقلها إلى البليدة، نعدهم بمواصلة النتائج الإيجابية والعودة بالتأهل من نيروبي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=700538

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com