دزيري يشكر “أولاد البهجة” ويعدهم بالأفضل

شكر “دزيري بلال” مدرب إتحاد العاصمة جمهور الفريق على تنقلهم ودعمهم للنادي في هذا الوقت بالذات.

كما وعدهم بتقديم الأفضل وذلك في تصريحات له عقب نهاية مباراة “غور ماهيا” أمس الأحد والتي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح أصحاب الأرض.

وصرح “بلالو” قائلا: “كنا الأقوى خلال الـ 90 دقيقة سيطرنا على أطوار المباراة ونحن سعداء بهذا الفوز المحقق”.

وأضاف: “لا تزال هناك مباراة العودة، وأحترم كثيرا غور ماهيا ولابد أن نكون مركزين أكثر في لقاء الإياب”.

وختم كلامه: “نشكر جماهيرنا على دعمها المتواصل لنا وعلى تنقلها إلى البليدة، نعدهم بمواصلة النتائج الإيجابية والعودة بالتأهل من نيروبي”.