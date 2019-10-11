دزيري يضع النقاط على الحروف فيما يخص مباراة الداربي !

وضع “بلال دزيري” مدرب إتحاد العاصمة النقاط على الحروف فيما يخص مباراة الداربي المقررة يوم غد السبت أمام مولودية الجزائر.

وقال “دزيري” في تصريح للإذاعة الوطنية: “لحد الآن لن نلعب مباراة الداربي.. هناك 5 لاعبين في المنتخب العسكري بالإضافة إلى تواجد اللافي مع المنتخب الليبي”.

واضاف: “القانون يمنعنا من اللعب في تاريخ الفيفا، لكن الاتحادية سمحت بلعب اللقاءات المتأخرة استثنائيا”.

وتابع: “سيفور الوحيد من الـ 5 لاعبين الذي لم يحظى بدقائق مع الفريق، أما البقية فأنا بحاجة لهم، فمثلا خمايسية سجل هدف الفوز أمام سطيف”.

وختم كلامه: “الإدارة ترفض لعب المباراة ولهم القرار الأخير”.