دزيري يفتح النار على التحكيم

فتح مدرب اتحاد خنشلة، دزيري بلال، النار على الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة فريقه أمس الجمعة، أمام مولودية وهران، بقيادة بن براهم لحلو، ومساعديه هواري داوود جنادي خير الدين.

وكان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى، من الخروج بانتصار من ملعب “ميلود هدفي” في اللقاء المندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 22. بفضل هدف المهاجم الكاميروني. ايتوقا في الدقيقة الـ 27.

إلا أن “أبناء الحمري” الذين افتقدوا لدعم جمهورهم بسبب العقوبة المسلطة على الفريق. عدلوا النتيجة في الدقيقة الـ 86 عن طريق ياسين عليان. قبل أن يسجل بورديم. هدفا قاتلا بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 90+2.

وأبرز دزيري، أن فريقه كان جيدا والدفاع قدم مباراة قوية، إلا أن “السيسكاوة” فشلوا في قتل اللقاء بعدما أتيحت لهم فرصا عديدة، على حد قوله.

قبل أن يضيف مدرب خنشلة في الندوة الصحفية: في الدقيقة 87 سجلوا علينا هدف بعد كرة ثابتة ومن ثم هدف قاتل من بورديم الذي نعرف أنه يمتلك تسديدات قوية”.

قبل أن ينفعل دزيري بلال، ويفتح النار على الطاقم التحكيمي. وقال: “لكن اليوم أعطيني حقي، لابد أن تعطيني حقي. أنا ألعب من غير المعقول عمل أسبوع أو 10 أيام يذهب بعد قرار غير مسؤول.. أو تأتي لتقول آسف لم آراها”.