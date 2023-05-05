دزيري يكشف أسباب الخسارة أمام شباب بلوزداد

كشف مدرب وفاق سطيف بلال دزيري عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة أمام المستضيف شباب بلوزداد بملعب 20 آوت بالعناصر.

وقال بلال دزيري في تصريح لـ “النهاٍر” عقب المباراة “في ظرف 20 دقيقة الأولى كنا أقوياء رغم عدم تسجيلنا، بعدها تلقينا هدفا وحاولنا أن نعود في النتيجة، إلا أننا فشلنا في تحقيق ذلك”.

كما أضاف مدرب النسر الأسود “غياب التهديف أثر علينا وحتى غياب المنافسة أثّر علينا، المباريات الودية ليست مثل باقي المباريات الرسمية”.

وختم دزيري”يجب حصد أكبر عدد من النقاط لإنهاء الموسم في البوديوم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio