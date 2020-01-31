ADS

دزيري يكشف سبب رحيل “بن شاعة”

الرياضة
  • -
  • 0
دزيري يكشف سبب رحيل “بن شاعة”
بقلم أمير بهلول

كشف دزيري بلال مدرب إتحاد العاصمة، عن سبب رحيل المهاجم “زكرياء بن شاعة” على شكل إعارة لنادي “الصفاقسي” التونسي.

وقال “دزيري” في الندوة الصحفية التي جرت اليوم الجمعة: “بن شاعة لاعب جيد وهو من أصر على الرحيل من أجل خوض تجربة إحترافية”.

وأضاف: “نحن تفهمنا قرار اللاعب ولا يمكن إجبار أي لاعب على البقاء مرغما، هو قرر خوض التجربة الاحترافية ويريد النجاح عقب فشله سابقا”.

وتابع: “حتى أنا عندما كنت لاعبا كنت أريد خوض تجربة إحترافية وهو ما حدث معي وأتمنى له كل التوفيق”.

في حين ختم كلامه: “الآن على المدرب إيجاد الحلول في مركز قلب الهجوم، سنرى ماذا يمكننا فعله”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766126

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com