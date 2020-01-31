دزيري يكشف سبب رحيل “بن شاعة”

كشف دزيري بلال مدرب إتحاد العاصمة، عن سبب رحيل المهاجم “زكرياء بن شاعة” على شكل إعارة لنادي “الصفاقسي” التونسي.

وقال “دزيري” في الندوة الصحفية التي جرت اليوم الجمعة: “بن شاعة لاعب جيد وهو من أصر على الرحيل من أجل خوض تجربة إحترافية”.

وأضاف: “نحن تفهمنا قرار اللاعب ولا يمكن إجبار أي لاعب على البقاء مرغما، هو قرر خوض التجربة الاحترافية ويريد النجاح عقب فشله سابقا”.

وتابع: “حتى أنا عندما كنت لاعبا كنت أريد خوض تجربة إحترافية وهو ما حدث معي وأتمنى له كل التوفيق”.

في حين ختم كلامه: “الآن على المدرب إيجاد الحلول في مركز قلب الهجوم، سنرى ماذا يمكننا فعله”.