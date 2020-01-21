دزيري ينتقد رابطة “مدوار” ويلوم لجنة الانضباط !

انتقد دزيري بلال مدرب اتحاد العاصمة رابطة “مدوار”، وحتى لجنة الانضباط بسبب معاقبتها واستدعائها المتأخر للاعب “مفتاح”.

فكان “ربيع مفتاح” في قائمة الفريق التي واجهت أمس الاثنين “اولمبي الشلف”، وتنقل مع الفريق وكان سيلعب كأساسي.

قبل أن تأخذ الأمور مجرى آخر وتستدعيه لجنة الانضباط ليعود بعدها “مفتاح” إلى العاصمة تاركا فريقه بـ “17 لاعب” فقط يوم المباراة.

وقال دزيري: “اليوم المدرب يعلن عن التشكيلة الأساسية للفريق، ليس عندما نصل إلى الشلف وتختلط كل الأمور على المدرب”.

وأضاف: “دخلنا مباراة الشلف بـ 17 لاعب فقط، هذا يعني أن مفتاح وصل إلى الشلف قبل أن يعود للجزائر العاصمة”.

في حين ختم كلامه: “كان يمكن أن تستدعيه لجنة الانضباط يوم الجمعة، السبت أو الأحد صباحا”.