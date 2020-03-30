دزيري ينصح الجميع بالقيام بتمارين رياضية داخل المنزل

نشر الحساب الرسمي لـ “الفاف” عبر “الفايسبوك” فيديو للمدرب الحالي لأهلي برج بوعريرج “بلال دزيري” وهو يقوم بتمارين رياضية داخل المنزل.
ففي هذه الفترة أثناء الحجر الصحي، لا بد من القيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد البدن.
يذكر أن كل اللاعبين يقومون بتدريبات فردية داخل المنازل بعد قرار الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.
اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي دزيري بلال يقوم بنشر فيديو لبعض التمارين التي يمكن القيام بها داخل المنازل أثناء الحجر الصحي
Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Lundi 30 mars 2020
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